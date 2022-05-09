Глава Минздрава заявил о нормализации ситуации с лекарствами

Ситуация с лекарственными средствами в России нормализовалась, сообщило 9 мая ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

"Нормализовалась [ситуация], L-тироксин есть", — сообщил министр, отвечая на вопросы журналистов.

Также Мурашко поведал о продолжении консультаций со Всемирной организацией здравоохранения относительно признания вакцины от коронавируса "Спутник V".

В начале апреля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о приостановке принятия решения по проведению инспекции специалистами организации российских предприятий, на которых производится "Спутник V". Он связал это с продолжающейся спецоперацией на Украине.

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