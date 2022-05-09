"Главная причина — совесть": Сотрудник "Ленты.ру" рассказал об акции с критикой Путина в новостях

Руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" сайта Lenta.ru Егор Поляков рассказал о причинах устроенной утром 9 мая акции с заменой новостей на главной странице издания на материалы с критикой спецоперации и президента Владимира Путина. Текст его заявления опубликовала "Медиазона"*.

Как сообщил Поляков, речи о хакерской атаке на сайт не было. Акция стала результатом "относительно давно" принятого решения, реализовать которое получилось только сейчас.

"Главная причина — совесть. Я понимаю, что российское медиапространство уже давно поделено на сегменты "рукопожатности", и "Лента" туда не входит. Но лично я знаю много хороших и достойных людей, которые работают в "нерукопожатных" СМИ, поэтому призываю потенциальных критиков в профессиональной и не только среде не забывать про гуманизм и не ставить ярлыки сразу на всех", — написал журналист.

Поляков выступил за объединение всех противников спецоперации, "невзирая на их взгляды". Он уточнил, что организаторы акции отобрали и "максимально подробно" расписали 40-45 фактов и новостей, "которые российские СМИ начали замалчивать" с начала спецоперации на Украине.

"Со мной уже побеседовали, полагаю, что можно говорить о том, что мы в "Ленте" более не работаем", — резюмировал Поляков.

Утром 9 мая на главной странице "Ленты.ру" появились материалы с критикой российской власти и спецоперации на Украине. Каждый текст сопровождался дисклеймером о том, что не был согласован с руководством СМИ. Ответственность за акцию взяли на себя глава отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и их редактор Александра Мирошникова.

*Минюст внес издание "Медиазона" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента