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Новости 14:03

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видеозаписям с Рогозиным

фото ЗакС политика Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видеозаписям с Рогозиным

Роскомнадзор обратился к американской компании Google LLC с требованием восстановить на видеохостинге YouTube видеозаписи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, говорится 9 мая на сайте ведомства. Попутно РКН призвал компанию восстановить аккаунт депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной.

"Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять наложенные ограничения с канала "Roscosmos Media", а также восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации "Роскосмос" Д. О. Рогозина", — сообщили в РКН. Аналогичное требование коснулось личного аккаунта и связанному с ним YouTube-канала Останиной.

"Подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — возмутились в РКН.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец заявил об удалении всех записей с Рогозиным с официального канала госкорпорации.


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