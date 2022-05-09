Мундеп Самусев задержан из-за портрета узника концлагерей, погибшего на Украине

Депутат МО № 15 Сергей Самусев был задержан принять участие в шествии "Бессмертного полка" с фотографией узника фашистских концлагерей Бориса Романченко, погибшего в марте на Украине.

"Бессмертный полк не для всех — меня не пропустили через рамку с этим портретом", — указал Самусев.

В комментарии "Фонтанке" Самусев подтвердил факт задержания полицией. "Сидим в автобусе. Пока никуда не везут. Со мной ещё один несовершеннолетний", — сообщил он. "Говорят, что в 76 ОП объяснят", — уточнил мундеп.

Борис Романченко — узник нацистских концлагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. По сообщениям СМИ, он погиб 18 марта в возрасте 96 лет в Харькове.

Фото: Сергей Самусев