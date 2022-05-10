Скончался российский публицист Игорь Свинаренко

Публицист и писатель Игорь Свинаренко минувшей ночью ушел из жизни на 65-м году жизни, о чем на своей странице в Facebook* сообщил художник Андрей Бильжо.

Уроженец Донецкой области, Свинаренко достиг наибольшей известности во второй половине 1990-х годов. В постсоветский период своей карьеры журналист печатался в "Собеседнике", "Коммерсанте", "Газете.ru".

На рубеже XX-XXI веков популярной стала серия книг под названием "Ящик водки", написанная Свинаренко в соавторстве с Альфредом Кохом и состоящая из очерков преимущественно о новейшей российской истории.

фото: страница Игоря Свинаренко в Facebook**