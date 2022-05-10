ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:07

Скончался российский публицист Игорь Свинаренко

фото ЗакС политика Скончался российский публицист Игорь Свинаренко

Публицист и писатель Игорь Свинаренко минувшей ночью ушел из жизни на 65-м году жизни, о чем на своей странице в Facebook* сообщил художник Андрей Бильжо.

Уроженец Донецкой области, Свинаренко достиг наибольшей известности во второй половине 1990-х годов. В постсоветский период своей карьеры журналист печатался в "Собеседнике", "Коммерсанте", "Газете.ru".

На рубеже XX-XXI веков популярной стала серия книг под названием "Ящик водки", написанная Свинаренко в соавторстве с Альфредом Кохом и состоящая из очерков преимущественно о новейшей российской истории.

фото: страница Игоря Свинаренко в Facebook**


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама