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В Петербурге проведут футбольный турнир памяти Жириновского

фото ЗакС политика В Петербурге проведут футбольный турнир памяти Жириновского

Петербургские соратники основателя ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле, организовали футбольный турнир в честь известного политика. Мероприятие, инициированное депутатами МО "Шувалово-Озерки" Дмитрием Устимовичем и Евгением Ененковым, должно будет пройти в первой половине дня 14 мая под названием "Кубок памяти В.В. Жириновского".

Как сообщил ЗАКС.Ру Ененков, на соревнованиях, для которых отведут стадион гимназии № 622, поборются петербургские дворовые команды. Однодневный турнир собираются посетить депутаты ЗакСа Павел Иткин и Андрей Малков.

Напомним, что Жириновский, бессменно возглавлявший фракцию ЛДПР в Госдуме с 1993 года, в начале нынешнего года тяжело перенес коронавирус. Более двух месяцев перед своей кончиной он не появлялся на публике. Похороны депутата 8 апреля посетил президент Владимир Путин.


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МО Шувалово-Озерки
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Ененков Евгений Валерьевич
Пока еще нет голосов...
Устименко Александр Дмитриевич
Упоминаемые персоны
Ененков Евгений Валерьевич 
Иткин Павел Михайлович 
Малков Андрей Витальевич 
Устименко Александр Дмитриевич 

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