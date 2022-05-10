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Новости 11:47

Осенью на месте бывшего Варшавского вакзала откроют крупнейший в Петербурге фудмолл

фото ЗакС политика Осенью на месте бывшего Варшавского вакзала откроют крупнейший в Петербурге фудмолл

В помещениях прекратившего свое существование ТРК "Варшавский экспресс" в октябре начнет работу новое общественное пространство: здесь откроют самый крупный в Петербурге фудмолл Vokzal 1853. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта. Места в фудмолле хватит примерно на 90 арендаторов, которые будут специализироваться на кухнях различных стран, регионов и континентов, включая африканскую, арабскую и индокитайскую.

"Также будут рестораны с открытой кухней, корнеры с закусками и напитками, кофейни и поп-ап концепции от молодых рестораторов и коллективов", - рассказали агентству.

Кроме того, авторы концепции предусмотрели создание в стенах бывшего Варшавского вокзала концертного зала на 2,5 тысячи посетителей. Как и в случае с "Варшавским экспрессом", новый проект сохранит атмосферу дореволюционного вокзала, функционировавшего на набережной Обводного канала до 2001 года.


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