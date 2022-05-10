ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:44

Пользователи "Яндекс.Музыки" лишились доступа к пацифистскому подкасту "Медиазоны"*

фото ЗакС политика Пользователи "Яндекс.Музыки" лишились доступа к пацифистскому подкасту "Медиазоны"*

Редакция издания "Медиазона"* сообщила о том, что сервис "Яндекс.Музыка" заблокировал ее аудиоподкаст под нецензурным пацифистским названием. На этом действии настоял Роскомнадзор, руководствовавшийся требованием Генпрокуратуры от 9 мая.  Блокировку представители "Яндекс.Музыки" сопроводила письмом. 

"В соответствии с требованиями законодательства РФ мы обязаны в течение 24 часов ограничить доступ пользователей к указанному контенту на сервисе", - говорится в нем.

Отметим, что сайт самой "Медиазоны"* недоступен на территории России с начала марта: издание оказалось в числе первых заблокированных в связи с характером освещения военной спецоперации на Украине. Нынешней весной главред медиапроекта Сергей Смирнов** покинул страну, после чего он и его коллеги перестали сопровождать материалы "иноагентской" маркировкой.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Сергея Смирнова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама