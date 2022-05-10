Пользователи "Яндекс.Музыки" лишились доступа к пацифистскому подкасту "Медиазоны"*

Редакция издания "Медиазона"* сообщила о том, что сервис "Яндекс.Музыка" заблокировал ее аудиоподкаст под нецензурным пацифистским названием. На этом действии настоял Роскомнадзор, руководствовавшийся требованием Генпрокуратуры от 9 мая. Блокировку представители "Яндекс.Музыки" сопроводила письмом.

"В соответствии с требованиями законодательства РФ мы обязаны в течение 24 часов ограничить доступ пользователей к указанному контенту на сервисе", - говорится в нем.

Отметим, что сайт самой "Медиазоны"* недоступен на территории России с начала марта: издание оказалось в числе первых заблокированных в связи с характером освещения военной спецоперации на Украине. Нынешней весной главред медиапроекта Сергей Смирнов** покинул страну, после чего он и его коллеги перестали сопровождать материалы "иноагентской" маркировкой.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Сергея Смирнова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента