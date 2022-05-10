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Новости 13:20

IKEA продлила до августа выплаты окладов российским сотрудникам

фото ЗакС политика IKEA продлила до августа выплаты окладов российским сотрудникам

Сотрудники российских магазинов IKEA, закрывшихся в марте, продолжат получать зарплату как минимум до августа: владеющая брендом шведская компания Ingka Group приняла решение о продлении срока оплаты их труда до полугода. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на главу Ingka Group Толгу Онку, речь идет примерно о 15 тысячах работников сети.

"Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед", - пообещал он.

При этом Онку не стал отвечать на вопрос, откуда у компании имеются средства на зарплаты не работающего персонала, ограничившись признанием, что его предприятие соблюдает все принятые в отношении России санкций.

"Мы используем те активы, которые у нас есть (в России)", - также подчеркнул бизнесмен.

Напомним, IKEA, как и многие другие скандинавские бренды, приостановила свою работу в России в начале марта, сославшись на военную спецоперацию на Украине и ее последствия.


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