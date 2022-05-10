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Новости 14:21

"Никогда не цеплялся за кресло": Губернатор Томской области объявил об уходе в отставку

фото ЗакС политика "Никогда не цеплялся за кресло": Губернатор Томской области объявил об уходе в отставку

На сайте правительства Томской области 10 мая появилось обращение главы региона Сергея Жвачкина к своим жителям. Чиновник, отметивший в нынешнем году 65-летие, сообщил, что хочет дать дорогу молодым и поэтому оставляет свой пост. Руководствовался он и другими соображениями.

"Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую её и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло", - подчеркнул Жвачкин.

Губернатор добавил, что эта его позиция известна президенту Владимиру Путину и что она была поддержана в Кремле. Единоросс намерен провести ближайшие годы в Томске.

Отметим, что на первый срок Жвачкина избрали региональные депутаты, а в 2017 году он победил уже на всеобщих выборах.


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