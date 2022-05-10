ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:00

На майские праздники в Петербург приехало более полумиллиона гостей

фото ЗакС политика На майские праздники в Петербург приехало более полумиллиона гостей

Петербургское правительство опубликовало статистику, касающуюся туристов, которые посетили город в течение майских праздников. Всего таковых насчитали около 560 тысяч человек. Большинство из них составили жители Москвы, Подмосковья и соседних с ним областей, Казани, уральских и сибирских городов. В отчете указывается, что загруженность гостиниц вернулась к допандемийным временам, а самыми востребованными оказались четырех- и пятизвездочные отели, а также хостелы.

"Мы видим, насколько сочетание туристских предложений классического и современного Петербурга привлекает туристов, а неизменно высокий уровень гостеприимства делает наш город лидирующим направлением для путешествий", - отметил глава комитета по туризму Сергей Корнеев.

Из сообщения Смольного следует, что новейшие достижения туристической отрасли связаны с огромными вложениями в нее: в общей сложности поддержка этого сектора экономики оценивается в нынешнем году в 2 млрд рублей. Профильные предприятия, напоминает пресс-служба городской администрации, не платят земельный налог и налог на имущество и уплачивают только половину от суммы транспортного налога.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама