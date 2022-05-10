На майские праздники в Петербург приехало более полумиллиона гостей

Петербургское правительство опубликовало статистику, касающуюся туристов, которые посетили город в течение майских праздников. Всего таковых насчитали около 560 тысяч человек. Большинство из них составили жители Москвы, Подмосковья и соседних с ним областей, Казани, уральских и сибирских городов. В отчете указывается, что загруженность гостиниц вернулась к допандемийным временам, а самыми востребованными оказались четырех- и пятизвездочные отели, а также хостелы.

"Мы видим, насколько сочетание туристских предложений классического и современного Петербурга привлекает туристов, а неизменно высокий уровень гостеприимства делает наш город лидирующим направлением для путешествий", - отметил глава комитета по туризму Сергей Корнеев.

Из сообщения Смольного следует, что новейшие достижения туристической отрасли связаны с огромными вложениями в нее: в общей сложности поддержка этого сектора экономики оценивается в нынешнем году в 2 млрд рублей. Профильные предприятия, напоминает пресс-служба городской администрации, не платят земельный налог и налог на имущество и уплачивают только половину от суммы транспортного налога.