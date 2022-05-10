Историка Юрия Дмитриева привезли в мордовскую колонию строгого режима

Карельского историка Юрия Дмитриева, осужденного на 15 лет, доставили в ИК-18 республики Мордовия, расположенную в поселке городского типа Потьма. Об этом сообщили члены группы его поддержки, ведущие Telegram-канал Delo_Dmitrieva и призывающие писать 66-летнему мужчине письма. Заключенного этапировали из Сегежи дольше месяца.

"Никакие посылки посылать не нужно! На вес и частоту посылок есть серьёзные ограничения, в них отправляется только самое необходимое, родственниками Юрия Алексеевича", - добавили к своему объявлению сопереживающие Дмитриеву.

Напомним, что историк возглавлял карельское отделение "Мемориала"* и получил известность главным образом тем, что открыл захоронения под Медвежьегорском и нашел останки тысяч репрессированных в сталинскую эпоху соотечественников.

В декабре прошлого года Дмитриева, с перерывом находившегося под следствием с 2016 года, признали виновным по статьям, связанным с педофилией и распространением порнографии. В марте 2022-го суд оставил приговор без изменений. В защиту историка велась международная кампания, участники которой уверены в том, что обвинение в растлении приемной дочери является полностью сфабрикованным и политически мотивированным.

*Минюст внес "Международный Мемориал" в реестр НКО-иноагентов; организация ликвидирована Верховным судом в декабре 2021 года