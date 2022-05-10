Силовики задержали петербуржца по делу о сожжении флага с Z-символикой

Правоохранители задержали петербуржца Станислава Семенюка, которого преследуют в связи с сожжением флага в садоводстве под Всеволожском. Как пишет Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на друга Семенюка, заявление в полицию написал председатель садоводства "Юбилейное - Ручьи", над зданием администрации которого ранее вывесили триколор с Z-символикой. Сообщается, что 33-летнего мужчину повезли на допрос в СК.

Тем временем, пресс-служба регионального главка МВД сообщила без указания имен о возбуждении всеволожской полицией дела о надругательстве над флагом "Знамя победы". Согласно пресс-релизу, знамя висело на здании администрации садоводства, а заявление написал 62-летний мужчина. Максимальное наказание по этой статье (329 УК) - один год заключения.