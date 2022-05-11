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Новости 9:27

Постпред Путина в Крыму: Южные регионы Украины станут частью РФ

фото ЗакС политика Постпред Путина в Крыму: Южные регионы Украины станут частью РФ

Постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов высказал мнение, что юг Украины всенепременно станет частью РФ: такую позицию, по его словам, выражают сами украинцы. Мнение чиновника приводит РИА "Новости".

"У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России", — заявил политик.

Мурадов заявил, что юго-восток Украины якобы некогда был "подарен" ей, а последние 8 лет местные жители якобы "терпели издевательства". Именно поэтому, уверен постпред Владимира Путина, этот регион соседней страны войдёт в состав РФ.

"Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа", — сказал Мурадов.

Для якобы улучшения жизни украинцев, проживающих на юге страны, уже были российские нововведения: подключены гостелеканалы, в оборот вводится рубль.


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