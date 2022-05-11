HS: В Финляндии ввели санкции против Faberlic и арестовали имущество главреда МК

Руководство Финляндии приняло решение ввести санкции в отношении производящей косметику компании Faberlic, а также арестовать имущество, принадлежащее главному редактору "Московского комсомольца" Павлу Гусеву, пишет местная газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на данные Управления по взысканию долгов.

Faberlic более не имеет возможности проводить финансовые операции на территории ЕС, так как его руководитель Алексей Нечаев, как депутат Госдумы, внесён в санкционные списки.

"Служба судебных приставов 4 мая наложила запрет на платежи в пользу Faberlic и арестовала средства, находящиеся на финском банковском счёте компании. На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырём финским организациям, ожидающим свои деньги", — уточняет HS.

Имущество Гусева попало под арест, так как, по версии финских властей, руководимая им газета "поддерживает нарратив Кремля и действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Вдвоём с супругой Гусев владеют смежными земельными участками общей площадью 19 га и летним домиком в Янаккале.