В Петербурге двукратно выросло количество госпитализаций с COVID-19

Петербург вновь оказался на первом месте среди российских регионов по заболеваемости коронавирусом за сутки. Федеральный оперштаб отчитался 11 мая о 304 заболевших, что заметно больше 217 новых случаев в Москве, оказавшейся на втором месте, и 193 случаев в Татарстане, занявшем третье место по заболеваемости.

За сутки в Петербурге выздоровело 344 человека и 14 пациента скончались. Госпитализация потребовалась 90 больным, что заметно превышает показатели прошлого дня, когда в стационары были отправлены 40 горожан.

В целом по России за сутки выявлено 4 102 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 5 043 человека, госпитализированы 1 132 больных. За сутки от последствий ковида скончались 98 пациентов.

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