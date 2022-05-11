В Петербурге завершили разработку проекта частного трамвая из Купчино в Славянку

Концессионер частной трамвайной линии по маршруту Купчино — Шушары — Славянка завершил работы с проектной документацией, сообщил 11 мая "Деловой Петербург". Сейчас проект ожидает согласования городскими властями, после чего отправится на государственную экспертизу.

Как пишет "ДП" со ссылкой на гендиректора "БалтНедвижСервис" Дмитрия Панкратова, строительство линии может стартовать уже летом 2022 года. "В два этапа предстоит проложить 21 километр путей, построить четыре путепровода и три моста общей длиной в три километра, приобрести 22 современных трамвая", — заявил изданию Панкратов. По его утверждению, "практически всё, что необходимо для проекта, производится в России и дружественных странах".

К работам на стройплощадке привлекут около 1,5 тысяч человек. По словам Панкратова, также ожидается загрузка работой смежных областей, от производства стройматериалов и электроники до машиностроения и IT.

Ранее вице-губернатор Максим Соколов пообещал, что первый этап трамвайной линии в Славянку будет введен в эксплуатацию к 2024 году.

Фото: Горэлектротранс/ Telegram