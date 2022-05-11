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Новости 11:47

Новым главой комитета по природным ресурсам Ленобласти стал выходец из Смольного

фото ЗакС политика Новым главой комитета по природным ресурсам Ленобласти стал выходец из Смольного

Место руководителя комитета по природным ресурсам Ленинградской области занял Денис Беляев, который летом прошлого года покинул Смольный, уйдя с поста главы комитета по природопользованию Петербурга, делится 47news.

По словам регионального вице-губернатора Олега Малащенко, ответственного за сферу природных ресурсов, к своим обязанностям Беляев приступит уже в скором времени, сразу после оформления в аппарате правительства.

Экс-председатель областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов в марте был назначен руководителем Леноблкомимущества. Беляев, в свою очередь, расстался с предыдущей должностью в Смольном в июле 2021 года.

Фото: сайт администрации Петербурга


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