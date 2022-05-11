Новым главой комитета по природным ресурсам Ленобласти стал выходец из Смольного

Место руководителя комитета по природным ресурсам Ленинградской области занял Денис Беляев, который летом прошлого года покинул Смольный, уйдя с поста главы комитета по природопользованию Петербурга, делится 47news.

По словам регионального вице-губернатора Олега Малащенко, ответственного за сферу природных ресурсов, к своим обязанностям Беляев приступит уже в скором времени, сразу после оформления в аппарате правительства.

Экс-председатель областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов в марте был назначен руководителем Леноблкомимущества. Беляев, в свою очередь, расстался с предыдущей должностью в Смольном в июле 2021 года.

Фото: сайт администрации Петербурга