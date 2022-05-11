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Новости 12:24

Володин обвинил США в попытке устроить голодомор на Украине

фото ЗакС политика Володин обвинил США в попытке устроить голодомор на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что США якобы хотят "устроить голодомор на Украине". Подобной трактовкой событий в сопредельной стране он поделился в собственном Telegram-канале 11 мая.

По версии Володина, "Вашингтон загнал Украину в долговые обязательства", предоставив Киеву средства на покупку вооружений. При этом американское руководство якобы не верит в победу украинской стороны в конфликте на Донбассе и стремится вернуть вложенные средства.

"Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку, — поделился своим видением ситуации спикер Госдумы. — Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая".

"В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор", — подвел итог своих рассуждений Володин.

Голодомором именуется массовый голод на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах. По разным данным, он стал причиной гибели нескольких миллионов жителей страны.


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