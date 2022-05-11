РПЦ просит Смольный передать ей в собственность пять зданий на Васильевском острове

РПЦ вновь заявила о желании получить в собственность некоторые петербургские здания с религиозной "предысторией": на сей раз речь идёт о пяти домах, расположенных на Васильевском острове, сообщает комитет имущественных отношений. Соответствующее прошение уже подписал митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Указывается, что все объекты притязания РПЦ находятся на Камской улице рядом со входом на Смоленское кладбище.

Это, в частности, нежилые дома, находящиеся по адресам: литера Б дома № 16, литера В дома № 18, литера Г дома № 20, литера Д дома № 22 и литера Е дома № 24.

Согласно документу за подписью Варсонофия, дома №№ 16, 18, 20 и 22 построили в период с 1883 по 1900 год, и тогда они были закреплены за церковью Смоленской иконы Божией Матери. На данный момент здания пребывают в безвозмездном пользовании РПЦ, однако не принадлежат ей.

Все обозначенные дома являются памятниками архитектурного наследия федерального значения. В них находятся гостиница для паломников, воскресная школа Смоленского храма, Музей святой Ксении Блаженной, а также трапезная.