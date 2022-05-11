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Новости 12:59

"Коммерсантъ": Доверие россиян к телевидению заметно снизилось

фото ЗакС политика "Коммерсантъ": Доверие россиян к телевидению заметно снизилось

Доля россиян, считающих телевидение надежным источником информации, снизилась в марте и апреле, сообщил 11 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование международной рекламной группы GroupM "Accelerate research" о медиапотреблении в стране.

Согласно полученным данным, уровень доверия к телевидению в период с 17 марта по 27 апреля упал с 33% до 23%. При этом сильнее прочих (с 34% до 24%) разочаровались в ТВ как источнике достоверной информации россияне, проживающие за пределами крупных городов. У жителей Москвы и Петербурга зафиксировано снижение уровня доверия с 27% до 21%.

В то же время уменьшилось доверие опрошенных и к интернет-СМИ и официальным сайтам. Если в марте их называли надежными источниками 26% респондентов, то в апреле уже только 23%.

Одновременно выросло доверие пользователей к информации, опубликованной в Telegram-каналах, соцсетях и блогах. В апреле ее полагали заслуживающей доверия 19% опрошенных, в марте же их доля увеличилась до 23%.

Директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская предположила, что можно говорить о снижении интереса россиян к новостям на фоне адаптации к происходящим событиям. По ее мнению, соотечественники обращаются за деталями событий к интернету, поскольку по ТВ сейчас продвигается "единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно".

Фото: pixabay


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