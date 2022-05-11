Власти Херсонской области попросят включить регион в состав России

Руководство Херсонской области Украины намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России, сообщило 11 мая РИА "Новости". Агентство сослалось на заявление замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.

В своей речи Стремоусов объявил, что "город Херсон — это Россия" и что "никаких ХНР [Херсонской народной республики] на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет". "Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", — поведал чиновник.

Сроки подачи обращения Путину Стремоусов не уточнил.

Кроме того, сегодня же стало известно о блокировке доступа к ресурсам американской компании Meta* — Instagram** и Facebook*** — на территории Донецкой народной республики. Ограничение доступа связано с блокировкой в ДНР "запрещенной информации, несущей угрозу её жителям", говорится на сайте Минсвязи республики.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Instagram** и Facebook***