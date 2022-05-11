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Новости 13:34

ФСБ усилила контроль в приграничных районах Ленобласти: жителей просят иметь при себе документы

фото ЗакС политика ФСБ усилила контроль в приграничных районах Ленобласти: жителей просят иметь при себе документы

Федеральная служба безопасности РФ известила об усилении контроля на приграничных территориях Ленобласти: граждан просят не покидать дома без документов, информирует пресс-служба силового ведомства.

Осуществлять наблюдение за районами будут не только пограничники, но также сотрудники транспортной полиции и Росгвардии.

"Просим жителей приграничных населённых пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий", — пишет пресс-служба регионального управления ФСБ.

Уточняется, что данный режим введён для профилактики возможных приграничных нарушений.

Напомним, что Ленобласть, кроме соседей по России, граничит с Эстонией и Финляндией.


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