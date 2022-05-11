Кремль: Путин всё ещё не определился с датой своего послания Федеральному собранию

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин всё ещё не определился с датой своего президентского послания Федеральному собранию. Соответствующий вопрос чиновнику задали в ходе его ежедневного пресс-подхода.

"Нет, [дата] не появилась", - приводит заявление Пескова РИА "Новости".

Напомним, что в прошлом году Путин обратился к членам Федерального собрания 21 апреля. В 2020 году послание прошло в январе, в 2019-м — в феврале. Перед этим президент преимущественно выступал в декабре.