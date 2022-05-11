После мартовского воззвания к Беглову в доме на улице Толстого, 5, начался ремонт

На улице Льва Толстого, 5 начался долгожданный ремонт, отчитались в пресс-службе Смольного. В марте с соответствующей просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась местная жительница, посетовавшая на удручающее состояние кровли здания.

После того, как специалисты проверили состояние здания, возведённого ещё в ХIХ веке, было решено заняться не только его крышей, но также привести в порядок фасад. Строители приступили к установке стропил.

По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, дом подключат к системе "холодный чердак".

"К зиме кровля должна быть полностью отремонтирована. Что касается новшеств, то в этом доме мы предусмотрели использование технологии "холодный чердак". Это поможет эффективнее бороться с образованием наледи и обеспечит безопасность горожан", - рассказал Повелий.

Кроме "холодного чердака" на крыше оборудуют дополнительные снегозадерживающие балки.