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Управляющая компания выплатит компенсацию петербурженке, сломавшей руку из-за неровного асфальта

фото ЗакС политика Управляющая компания выплатит компенсацию петербурженке, сломавшей руку из-за неровного асфальта

Петербурженка отсудила компенсацию за сломанную на неровном асфальте руку, передает пресс-служба городской прокуратуры. Как сообщили 11 мая в надзорном ведомстве, Василеостровский районный суд рассмотрел иск к УК "МИР", ответственной за состояние имущества многоквартирного дома.

Иск к управляющей компании был подан после того, как жительница Петербурга споткнулась на выходе из парадной о срез асфальта на дороге и упала, сломав при этом руку. Полученные травмы были квалифицированы как повреждения средней степени тяжести.

Суд посчитал, что исковые требования пострадавшей о возмещении морального ущерба подлежат возмещению в полной мере и назначил взыскание суммы в размере 100 тысяч рублей. "Кроме того, в ходе рассмотрения гражданского дела управляющей компанией произведена укладка асфальтового покрытия, устранены неровности дороги", — отметили в прокуратуре.


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