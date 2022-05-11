Росконгресс анонсировал участие более 500 компаний в ПМЭФ-2022

Более 500 российских компаний из 65 отраслей примут участие в проведении Петербургского международного экономического форума, сообщили 11 мая в фонде "Росконгресс". Как ожидается, лидирующая позиция в мероприятии достанется IT-сектору.

"Российская экономика в 2022 году столкнулась с колоссальными вызовами, требующими от нее скорейшей адаптации всех процессов к новой реальности", — констатировали в пресс-службе Росконгресса.

При этом сложившаяся ситуация в экономике способствует открытию "большого окна возможностей для производителей отечественных товаров и услуг", уверены в фонде. В то же время в Росконгрессе отметили разрушение логистических цепочек и ограничение доступа к зарубежным инвестициям и технологиям.

В конце марта Росконгресс объявил о том, что свое участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран и территорий, в том числе из США, Великобритании, Украины и прочих. При этом окончательный список гостей опубликован не был.

Фото: ПМЭФ/ "ВКонтакте"