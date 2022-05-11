Кабмин выделил более 10 миллиардов рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 10,7 млрд рублей на страховые выплаты медработникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 11 мая пресс-служба правительства.

Согласно указу президента, право на выплаты имеют врачи, средний и младший медперсонал, а также водители карет скорой помощи, которые заразились ковидом при исполнении своих обязанностей.

"В 2021 году медицинским работникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей. В текущем году такие единовременные выплаты уже предоставлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей", — отметили в правительстве.