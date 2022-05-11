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Анненские укрепления в Выборге перешли в подчинение дирекции "Монрепо"

фото ЗакС политика Анненские укрепления в Выборге перешли в подчинение дирекции "Монрепо"

Анненские укрепления XVIII века, входящие в архитектурный ансамбль "Кронверк" в Выборге, вошли в состав музея-заповедника "Парк Монрепо", сообщила 11 мая пресс-служба правительства Ленобласти.

Парк получил укрепления от Межрегионального территориального управления Росимущества по Петербургу и области. В ведение музея-заповедника перешел ансамбль крепости с бастионом, рвами и воротами 1731-1740 годов постройки.

"Имущество было передано парку для проведения научной реставрации и дальнейшего использования в рамках реализации концепции сохранения исторической части Выборга", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Ленобласти Владимира Цоя.

На своей страничке в соцсети "ВКонтакте" Цой уточнил, что памятник, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, долгое время не был инвентаризирован. Непосредственно работы по инвентаризации были завершены в 2021 году, после чего состоялась их передача в ведение "Парка Монрепо".

"По сути, данные объекты теперь появились юридически в собственности Российской Федерации и в пользовании государственного регионального музея Ленинградской области, — отметил Цой. — Теперь музей сможет подать заявки в федеральную целевую программу на проектирование и дальнейшую реставрацию переданных объектов".

Фото: Владимир Цой/ "ВКонтакте"


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