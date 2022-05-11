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Новости 16:27

Доход главы КРТИ за год сократился на 3 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы КРТИ за год сократился на 3 млн рублей

На сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры 11 мая опубликовали отчет о доходах сотрудников ведомства. Согласно документу, доход главы комитета Андрея Левакина в 2021 году составил 3,5 млн рублей - в 2020 году цифра была на 3,15 млн рублей больше. Список недвижимости руководителя остался прежним: семь земельных участков общей площадью более 1,89 тысяч кв.м, дом и две квартиры, одна из которых находится во Франции. Также Левакин владеет автомобилями Volkswagen Tiguan, Audi Q7, Mercedes, КАМАЗ, тремя тракторами и одной моторной лодкой "Днепр". 

У супруги главы комитета доход наоборот вырос с 661 тысячи рублей до 6 млн рублей. В собственности у нее все так же два земельных участка на 611 кв.м и 587 кв.м. 

Доход за год увеличился у замглавы Михаила Самборского: с 2 млн рублей до 3,98 млн рублей. Он продолжает владеть долями в двух квартирах и машиной Volkswagen Tiguan. 

У замглавы Александра Богданова доход остался на прежнем уровне около 2 млн рублей. У него два земельных участка, квартира, доли в нежилых помещениях и Kia Optima. 

Доход другого заместителя главы комитета Юрия Корнилова в 2021 году составил 2,29 млн рублей. Он владеет двумя квартирами, машиноместом, долей в нежилом помещении и BMW X5. 

В декларации комитета нет данных о заместителях руководителя Сергее Кирилихине и Руслана Зайцева. Последний начал работать в ведомстве только в 2022 году, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета. Кирилихин вступил в должность еще в марте 2021 года. Его контракт закончился в период с января по апрель 2022 года и был заключен новый, а значит сведения о доходах Кирилихина могут не предоставляться, уточнили в пресс-службе ведомства со ссылкой на методические рекомендации Минтруда о декларациях. В документе подобный пункт звучит следующим образом:

"15. Представление сведений после увольнения служащего (работника) в период с 1 января по 1 (30) апреля 2022 г. не требуется. Сведения, представленные в период декларационной кампании служащим (работником), уволившимся до размещения таких сведений, не подлежат опубликованию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"". 

София Саттарова


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