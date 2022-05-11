Правительство выступило за предоставление ФСБ доступа к базам данных такси

Правительство подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, среди прочего обязывающий агрегаторы такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных. Документ опубликован 11 мая в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством РФ", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, законопроект предполагает создание региональных реестров такси, а также ввести ограничения при допуске к работе в легковых такси. В частности, водители не смогут управлять такси после получения трех штрафов за нарушения ПДД. Кроме того, в случае, если водитель лишался автомобильных прав, заниматься извозом он сможет лишь спустя год после их восстановления.

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