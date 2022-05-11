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Муниципал 18:59

Экс-юрисконсульт муниципального учреждения отсудила невыплаченные из-за "провала в бюджете" премии

фото ЗакС политика Экс-юрисконсульт муниципального учреждения отсудила невыплаченные из-за "провала в бюджете" премии

Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску петербурженки Натальи Брезгулевской к муниципальному казенному учреждению (МКУ) "Муниципальный центр — 78", сообщила 11 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Брезгулевская добивалась выплаты не начисленных ей премий.

Истец показала, что работала в учреждении юрисконсультом с конца 2014 по конец 2021 года, когда была уволена в связи с сокращением штата. В период занятости в "МЦ — 78" она получала оклад и стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, которые начислялись по результатам труда и не могли превышать 25 % от размера оклада.

В 2021 году Брезгулевской выплаты не начислялись, в связи с чем она обратилась в суд. Последний установил, что решения о выплате премий в учреждении принимались на основании протоколов эффективности деятельности сотрудников, причем в 2021 году соответствующие показатели истицы оценивались в документах как нулевые. При этом ответчик не смог объяснить, на каком основании были выставлены подобные оценки.

Допрошенная в качестве свидетеля экс -директор МКУ пояснила суду, что оценки не имели отношения непосредственно к эффективности работы Брезгулевской. По словам бывшего директора, всё объяснялось "провалом" в бюджете учреждения, из-за которого руководство было вынуждено искать способы сэкономить средства.

"Брезгулевская — единственный работник, исполнявший свою трудовую функцию удаленно, в связи с чем никого другого из работников премии лишить было нельзя, а потому выбор пал на истца по делу с тем намерением, что когда бюджет учреждения "выправится", выплаты будут ей компенсированы", — передает показания свидетеля судебная пресс-служба.

Суд встал на сторону истицы и взыскал с ответчика в ее пользу задолженность по выплатам в размере 115 тысяч рублей, а также суммарно 21,5 тысячу рублей компенсации за задержку выплат и за понесенный моральный вред.


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