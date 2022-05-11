Петербуржца Романова арестовали по делу о "фейках" про армию

Выборгский районный суд Петербурга 11 мая отправил под стражу общественного активиста Бориса Романова в СИЗО № 1 до 5 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Общественника подозревают в распространении "фейков" про российскую армию (ч.2 ст. 207.3 УК) из-за публикации видео в паблике "Соседи Светлановского". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Луиза Магомедова просила назначить активисту запрет определенных действий. Она отметила, что на обеспечении у Романова находится несовершеннолетняя дочь, которой необходимо присутствие отца. Следователь заявила, что в таком случае он может попытаться уничтожить доказательства по делу..

Несмотря на то, что заседание по избранию меры пресечения проходило открыто, слушателям попасть на него не позволили. Судья Оксана Головинова не пустила даже мать подсудимого. Родственнице Романова удалось попасть внутрь только для дачи личностной характеристики сына.

Напомним, утром 10 мая у Романова и его матери прошел обыск. У них забрали всю технику. О задержании активиста стало известно лишь на следующий день.

В Петербурге это уже пятый арест по статье о "фейках" про армию (ч. 2 ст. 207.3). До этого в СИЗО поместили художницу Александру Скочиленко, журналистку Марию Пономаренко, участницу "Мирного сопротивления" Ольгу Смирнову и Викторию Петрову. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Константин Леньков