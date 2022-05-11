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Новости 20:39

Пассажиропоток в Пулково уменьшился на десятую часть на майских праздниках

фото ЗакС политика Пассажиропоток в Пулково уменьшился на десятую часть на майских праздниках

В период с 30 апреля по 10 мая аэропорт Пулково обслужил 497 тысяч пассажиров на прилет и вылет, сообщили в среду в компании-операторе "Воздушные ворота Северной столицы".

Указанная цифра на 10 % меньше пассажиропотока, зафиксированного на майские праздники в 2021 году. Тогда услугами воздушной гавани Петербурга воспользовались 549 тысяч человек по внутренним и международным направлениям.

В этом году самыми загруженными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Новосибирск и другие города. В топ-5 самых популярных зарубежных направлений вошли Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент.


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