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Новости 9:33

Проводимая Россией "спецоперация" вынудила компанию Siemens уйти с отечественного рынка

фото ЗакС политика Проводимая Россией "спецоперация" вынудила компанию Siemens уйти с отечественного рынка

Немецкая компания Siemens решила уйти из России из-за военных событий на Украине, пишет "Интерфакс", ссылаясь на официальное заявление концерна.

Компания приступила к процедуре прекращения операционной и производственной деятельности.

С тех пор, как началась "спецоперация" на Украине, концерн прекратил поставки своей продукции в РФ и Белоруссию. Кроме того, ввиду международных санкций у Siemens пропала возможность полноценно вести свою деятельность, - в том числе обслуживать железные дороги.

Компания уйдёт с российского рынка по упрощённой схеме, уточнил глава отдела CEO компании Роланд Буш.

"Мы оцениваем влияние [событий] на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру", - высказались в Siemens.

Немецкий концерн, напомним, среди прочего поставлял России поезда "Сапсан" и электрички "Ласточки".

Фото: Официальная страница скоростного поезда "Сапсан"/ "ВКонтакте"


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