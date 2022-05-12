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Новости 10:05

Москвича оштрафовали за подпись к фотографии, которую он взял на шествие "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Москвича оштрафовали за подпись к фотографии, которую он взял на шествие "Бессмертного полка"

Никулинский районный суд Москвы счёл дискредитирующей российскую армию подпись к фотографии, которую местный житель Василий Шибаев взял с собой на шествие "Бессмертного полка" 9 мая, сообщил он сам "ОВД-Инфо"*.

На штендере Шибаев разместил портрет своего деда, погибшего на Великой Отечественной войне, с подписью "Они сражались ради мира!".

Полиция задержала мужчину и составила в его отношении протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

В итоге москвич получил штраф в 40 тысяч рублей.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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