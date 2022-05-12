На строительство обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта выделили свыше 2 млрд рублей

Администрация Ленинградской области известила о том, что ей предоставили инфраструктурный кредит на строительство обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта. Контракт должен быть подписан уже в этом году.

Сообщается, что региону на данные цели будет выделено 2,2 млрд рублей из федерального бюджета.

"В начале этого года область получила почти 9 млрд рублей в качестве инфраструктурных кредитов на этот объект, стройку развязки с Мурманским шоссе в Кудрово и продолжение расширения Колтушского шоссе от Суораны в сторону Колтушей", — отчитались в областной администрации.

В дорожном комитете Ленобласти сообщили также, что проект будущей развязки на данный момент проходит государственную экспертизу.

Контракт на возведение объекта "Ленавтодор" собирается заключить в текущем году.

Инфраструктурные кредиты позволили региону построить множество важных дорожных объектов. Всего Ленобласти было предоставлено не менее 11 млрд рублей на данные цели.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области