Зампред Банка России Алексеев уходит с занимаемого поста

Заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев решил расстаться с занимаемым постом и заняться карьерой "вне Банка России", сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ РФ.

Решение об увольнении Алексеева обретает легитимную силу с 1 июня 2022 года.

Новым зампредом Банка России стал Сергей Белов, в чьи обязанности будет входить работа с департаментом наличного денежного обращения, курирование объединения "РОСИНКАС", а также деятельность департамента полевых учреждений.

Алексеев сел в кресло зампредседателя ЦБ в октябре 2020 года.

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