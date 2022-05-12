Комитет по градостроительству: В Петербурге не согласовано ни одно граффити

Начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова на пресс-конференции "Интерфакса" 12 мая рассказала о согласовании граффити на зданиях Петербурга. По ее словам, на лицевых фасадах размещение росписей не допускается, но есть возможность сделать это на других сторонах зданий.

- На сегодняшний день у нас не согласована ни одна роспись. <...> В настоящее время, всё, что мы видим, это нарушение действующего законодательства, - уточнила Крамскова.

Она добавила, что правилами благоустройства определено содержание фасадов. Краски, которые используют художники, не позволяют фасадной штукатурке дышать и ремонтировать ее - при удалении рисунков, их приходится снимать вместе со штукатуркой, рассказала чиновница. По ее словам, при согласовании нанесения изображения используются краски, которые "могут быть отремонтированы".

София Саттарова