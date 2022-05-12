ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:29

Комитет по градостроительству: В Петербурге не согласовано ни одно граффити

фото ЗакС политика Комитет по градостроительству: В Петербурге не согласовано ни одно граффити

Начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова на пресс-конференции "Интерфакса" 12 мая рассказала о согласовании граффити на зданиях Петербурга. По ее словам, на лицевых фасадах размещение росписей не допускается, но есть возможность сделать это на других сторонах зданий.

- На сегодняшний день у нас не согласована ни одна роспись. <...> В настоящее время, всё, что мы видим, это нарушение действующего законодательства, - уточнила Крамскова.

 Она добавила, что правилами благоустройства определено содержание фасадов. Краски, которые используют художники, не позволяют фасадной штукатурке дышать и ремонтировать ее - при удалении рисунков, их приходится снимать вместе со штукатуркой, рассказала чиновница. По ее словам, при согласовании нанесения изображения используются краски, которые "могут быть отремонтированы".

 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама