Новый северный участок Яхтенной улицы станет четырехполосным

Петербургское правительство утвердило проект продолжения Яхтенной улицы в Приморском районе на север. Новый участок улицы расположится под углом к действующей трассе и свяжет Камышовую и Планерную улицу под Западным скоростным диаметром, сообщает пресс-служба Смольного.

"Сейчас на Камышовой и Планерной улицах, на Богатырском проспекте скапливаются большие пробки. Новая дорога разгрузит их. Она позволит создать единую магистраль от Мебельной улицы до Коломяг", - считает губернатор Александр Беглов.

Длина нового участка улицы, который станет четырехполосным, составит 630 метров. Сдать его планируют в 2025-2026 году. Ожидается, что по новому отрезку улицы пустят общественный транспорт, для которого построят остановки. На сегодняшний день местность представляет собой пустырь, популярный среди велосипедистов.