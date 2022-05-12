ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:44

Новый северный участок Яхтенной улицы станет четырехполосным

фото ЗакС политика Новый северный участок Яхтенной улицы станет четырехполосным

Петербургское правительство утвердило проект продолжения Яхтенной улицы в Приморском районе на север. Новый участок улицы расположится под углом к действующей трассе и свяжет Камышовую и Планерную улицу под Западным скоростным диаметром, сообщает пресс-служба Смольного.

"Сейчас на Камышовой и Планерной улицах, на Богатырском проспекте скапливаются большие пробки. Новая дорога разгрузит их. Она позволит создать единую магистраль от Мебельной улицы до Коломяг", - считает губернатор Александр Беглов.

Длина нового участка улицы, который станет четырехполосным, составит 630 метров. Сдать его планируют в 2025-2026 году. Ожидается, что по новому отрезку улицы пустят общественный транспорт, для которого построят остановки. На сегодняшний день местность представляет собой пустырь, популярный среди велосипедистов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама