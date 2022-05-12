Житель Набережных Челн получил и штраф, и арест за пацифистский пикет у мемориала "Родина-Мать"

Городской суд Набережных Челн отправил местного жителя Б. Гареева под 13-суточный административный арест, а также назначил ему 30 тысяч рублей штрафа за одиночный пикет 9 мая. Постановление опубликовано на сайте суда, внимание на него обратил "Коммерсант".

В спецприёмник мужчину отправили по статье о неповиновении силовикам (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), а штраф он получил по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Задержали Гареева 9 мая возле мемориала "Родина-Мать": там он встал в одиночный пикет с плакатом "Пир во время чумы".