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Новости 13:12

Полиция разогнала василеостровцев, мешавших строительной технике проехать к намыву

фото ЗакС политика Полиция разогнала василеостровцев, мешавших строительной технике проехать к намыву

Очередной народный сход жителей Василеостровского района, протестующих против застройки северной части намыва на острове Декабристов, закончился конфликтом с полицией. Накануне поздно вечером правоохранители, угрожая возбуждением дел, разогнали граждан, которые выстроились в живую цепь, пишет портал MR7 со ссылкой на активистов, предоставивших фото и видео с места событий.

Таким образом представители группы "ЛСР" смогли завезти тяжелую технику на территорию будущей стройки. Активистов особенно возмутило то, что машинам дали "зеленый свет" уже после 22 часов вечера: в частности, именно регулярные нарушения подрядчиком закона о тишине побуждают некоторых местных жителей выходить на регулярные акции протеста.

Отмечается, что грузовикам и самосвалам самоорганизовавшиеся граждане не давали проехать около двух часов под крики "Остров наш, да будет пляж!".


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