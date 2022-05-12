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Новости 15:42

В Петербурге похоронили еще двоих военнослужащих, погибших на Украине

фото ЗакС политика В Петербурге похоронили еще двоих военнослужащих, погибших на Украине

Две церемонии прощания с погибшими в ходе военной спецоперации на Украине состоялись 12 мая в Петербурге, передает пресс-служба Смольного. В этот день похоронили лейтенанта Владислава Шувалова и ефрейтора Андрея Афанасьева, посмертно награжденных орденами Мужества.

"Мужественный и сильный человек, он вырос в семье военного и посвятил себя благородной профессии защитника Отечества", - высказался о Шувалове губернатор Александр Беглов.

Говоря о судьбе Афанасьева, глава города отметил, что тот погиб как настоящий воин, принесший себя в жертву ради свободы жителей юго-востока Украины. Афанасьева похоронили с воинскими почестями.

Напомним, в последний раз о потерях в ходе военной спецоперации, длящейся с 24 февраля, Минобороны отчитывалось 25 марта. Тогда военное ведомство насчитало 1351 человек погибшими.


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