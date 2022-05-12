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Новости 16:07

Псковские чиновники нуждаются в 1,5 млрд рублей для развития сельских территорий

фото ЗакС политика Псковские чиновники нуждаются в 1,5 млрд рублей для развития сельских территорий

Правительство Псковской области подсчитало, что для реализации программы развития сельской местности региону потребуется 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николая Романова. Сельских населенных пунктов, в том числе удаленных от медучреждений и райцентров, в области насчитывается около восьми тысяч. Ожидается, что будущую субсидию чиновники потратят на сельские дороги и приведение в порядок объектов социальной инфраструктуры. 

"Отремонтировать школы, дома культуры, модернизировать системы очистки воды и водопроводы. Средства намерены получить из федерального бюджета, по программе развития сельских территорий Минсельхоза РФ. Подготовка соответствующей заявки почти завершена", - рассказал Романов.

Работами планируют охватить пять муниципалитетов, больше всего внимания уделят Плюсскому району.


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