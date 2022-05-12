Дочь Мизулиной хочет наказать Артемия Лебедева из-за поста о советско-финской войне

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выбрала очередной объект для критики и жалоб в силовые структуры: на этот раз ее внимание остановилось на недавнем посте блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Автор поста позволил себе порассуждать о советско-финской войне 1939-1940 годов, преподнеся это историческое событие как нападение СССР на соседнюю страну. В понимании общественницы, контекст публикации таков, что Лебедев отождествляет действия советского государством с Третьим рейхом, а это, в свою очередь, нарушает нынешнее законодательство.

"Ранее он уже был замечен в распространении отвратительных фейков про православие. И это человек, которого привлекают к работе с молодёжью, которого приглашают на работу уважаемые государственные телеканалы?!", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Единоросс пообещала, что ее организация приложит усилия для привлечения блогера к юридической ответственности.

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"