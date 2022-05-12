Литва отзывает своего посла из РФ и закрывает генконсульство в Петербурге

Литва решила отозвать своего российского посла Эйтвидаса Баярунаса: дипломат перестанет трудиться в РФ начиная с 1 июня, делится "Интерфакс".

Также с 7 июня прибалтийская республика закрывает своё генеральное консульство, базирующееся в Петербурге.

О том, что Баярунас будет отозван из Москвы, стало известно со слов руководителя МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса ещё 4 апреля. В тот же день российскому послу Алексею Исакову велели покинуть республику.

21 апреля Министерство иностранных дел РФ отозвало своё согласие на деятельность генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге.

Несколькими днями ранее литовский сейм принял резолюцию, согласно которой Россия признаётся "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм" из-за "спецоперации", которую она ведёт на Украине.