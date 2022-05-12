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Биржевой мост получит новый разводной механизм, произведенный по программе импортозамещения

фото ЗакС политика Биржевой мост получит новый разводной механизм, произведенный по программе импортозамещения

Специалисты Обуховского завода в Петербурге к концу мая готовятся закончить работу над новыми гидроцилиндрами, которые нужны для разводного механизма Биржевого моста, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Каждая такая деталь, изготовляемая в рамках программы импортозамещения и призванная обновить устаревшее механическое оборудование, весит больше трех тонн.

"Специальной подготовки не требовалось. Потому что изделия подобного типа мы производим в рамках серийных государственных контрактов. Потребовалась дополнительная оснастка для проведения испытаний на прочность", - рассказал заместитель технического директора по подготовке заводского производства Леонид Соколов.

Пять из восьми цилиндров, срок службы которых рассчитан на десять лет, уже готовы к установке. Монтаж намечен на начало лета. Благодаря новому гидравлическому оборудованию Биржевой мост через Малую Неву должен будет разводиться вдвое быстрее.


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