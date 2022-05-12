Из-за "спецоперации" перенесли церемонию вручения премии ТЭФИ

Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ в нынешнем году будет отложена в связи с продолжающейся военной спецоперацией на Украине, передает "Интерфакс" со ссылкой на спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Ранее награждение планировали устроить в мае-июне.

"Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно", - обосновал решение чиновник.

По словам бывшего министра культуры, следует ожидать знакового для ТВ-индустрии события тогда, когда закончится "острая часть" спецоперации. В последний раз статуэтки ТЭФИ вручали еще до пандемии коронавируса, осенью 2019 года.

фото: tefitv.ru