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Новости 10:46

В Петербурге массово эвакуируют суды

фото ЗакС политика В Петербурге массово эвакуируют суды

Районные суды Петербурга 13 мая в очередной раз получают угрожающие письма от людей, предупреждающих о готовности взорвать их здания. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, требования "минеров" отличаются разнообразием. Кто-то из них требует 75 тысяч рублей, а кто-то - показать письмо некоему Федору Ряузову.

В результате эвакуировали Октябрьский, Петродворцовый, Смольнинский, Красногвардейский, Выборгский и Петроградский районные суды. Подозрительные письма также пришли на почту Куйбышевского и Кронштадтского районных судов.  


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