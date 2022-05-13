Правительство потратит 1,5 миллиарда рублей на оценку качества подготовки студентов в IT-сфере

В ближайшие три года кабмин переведет 1,5 миллиарда рублей на оценку качества подготовки студентов, получающих дополнительную квалификацию на "цифровых кафедрах" в российских вузах — участниках программы "Приоритет-2030". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 13 мая пресс-служба правительства.

Ожидается, что в 2022 году на эти цели будет направлен почти 321 миллион рублей, в 2023-м — 521,4 миллиона и в 2024-м – 698 миллионов рублей. Указанные деньги пойдут на оплату труда преподавателей, аренду помещений и закупку необходимого программного обеспечения.

"Учащимся будут предложены тесты в соответствии с тематикой их программ дополнительной профессиональной подготовки. Результаты тестирования позволят оценить уровень цифровых компетенций студентов по окончании обучения на "цифровых кафедрах"", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно планам, в 2022 году участие в тестировании примут 80 тысяч студентов. К 2024 году их количество должно достигнуть 385 тысяч человек. Сейчас к проекту оценки качества обучения присоединились 106 российских вузов.